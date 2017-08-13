Генгам – ПСЖ. Прогноз на матч (13.08.2017)

Генгам примет ПСЖ в матче 2-го тура французской Лиги 1. Обе команды выиграли в первом матче чемпионата, причем Генгам добился виктории со счетом 3:1, благодаря чему он выше парижан в турнирной таблице.





ПСЖ в стартовом туре обыграл 2:0 Амьен – произошло это даже без участия Неймара, который, несомненно, дебютирует в составе команды в предстоящей встрече. Бразилец провел предсезонную подготовку с Барселоной и в контрольных матчах выглядел неплохо, предположим, что проявит себя звезда и в ПСЖ, в том числе в поединке с Генгамом.





В прошлом сезоне дома ПСЖ деклассировал Генгам 4:0, а вот на выезде потерпел поражение 2:1. Вообще, на поле Генгама парижане действуют не лучшим образом, в предыдущих 5-ти поединках выиграв только однажды. Отметим, что Генгам практикует в домашних встречах с ПСЖ оборонительный стиль игры, наверняка так произойдет и сейчас, хоть это и не исключает 2-3 мяча от фаворита. Скорее всего, ПСЖ выиграет у Генгама через «верх», ставку же лучше сделать с подстраховкой.