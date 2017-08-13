Зенит – Ахмат. Прогноз на матч (13.08.2017)

Зенит примет Ахмат в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги. Питерцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, несмотря на то, что в прошлом поединке они не смогли обыграть Урал в гостях (ничья 1:1). Но потерял очки и главный конкурент Зенита на данный момент – Локомотив, который в параллельной встрече примет новичка Премьер-Лиги Тосно и высокой долей вероятности победит.





А значит, нужно выигрывать и Зениту, но и питерского клуба соперник посерьезнее. Ахмат в стартовых трех турах набрал максимальные 9 очков, но затем дважды подряд проиграл, опустившись на 6-ю строчку турнирной таблицы. Кончено, команда намерена составить конкуренцию тому же Ростову и Краснодару в борьбе за еврокубковые места, но для этого нужно быть стабильнее, чего представителю Грозного пока не удается.





Ахмат вполне может достойно на выезде выступить против Зенита и даже обыграть его, как случилось, например, в прошлом сезоне – в Санкт-Петербурге в мае тогда еще Терек оказался сильнее 1:0. Кстати, победа стала третьей подряд для чеченского клуба в противостоянии с Зенитом, то есть питерцам всегда приходится сложно в поединках с Тереком, предположим, что сейчас тоже самое случиться и с Ахматом.