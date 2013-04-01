Локомотив Москва – Тосно. Прогноз на матч (13.08.2017)

Локомотив сыграет с Тосно в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» продолжают делить лидерство с питерским Зенитом, несмотря на то, что в прошлом туре команда потеряла очки в Казани – ничья 1:1 с Рубином. А вот Тосно уступил 4-й раз в сезоне, но благодаря победе над тульским Арсеналом неделю назад, команда находится вне зоны вылета.





Кончено, в гостях обыграть Локомотив Тосно будет очень тяжело, да и не случиться этого, так как «железнодорожники» и в лучшей форме, да и банально сильнее они. Именно Локомотив, судя по котировкам букмекеров», должен составить конкуренцию Зениту в борьбе за чемпионство, впрочем, шансы Локомотива на «золото» оцениваются выше коэффициента 8,00.





В марте Локомотив и Тосно пересеклись в матче Кубка России – «железнодорожники» на стадии четвертьфинала оказались сильнее соперника 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука в середине первого тайма. Встреча, как и сейчас, проводилась на стадионе «Локомотив» и в ней, как ни странно, хозяева не владели подавляющим преимуществом, уступив, например, по количеству ударов и ударов в створ. Сейчас, как кажется, Локомотив целиком и полностью будет владеть преимуществом и в итоге выиграет крупнее, чем в марте этого года.