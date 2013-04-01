Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз на матч (13.08.2017)

Манчестер Юнайтед в стартовом туре английской Премьер-Лиги примет Вест Хэм. «Красные дьяволы» начали сезон с поражения от мадридского Реала в матче за Суперкубок Европы, не продемонстрировав той игры, которая может считаться чемпионской.





Манчестер Юнайтед не котируется главным фаворитом в борьбе за титул в Премьер-Лиге, но является претендентом на топ-4 уж точно. Следовательно, соперников уровня Вест Хэма, да еще и на свое поле команде Жозе Моуриньо необходимо побеждать.





Букмекеры явное предпочтение отдают Юнайтед, вот только Вест Хэм совсем не слабая команда, чтобы не дать бой фавориту. Лондонцы в последние годы не раз отбирали очки у Юнайтед в Премьер-Лиге, например, разошлись миром команды в прошлом сезоне в Манчестере (ничья 1:1), а если говорить о предыдущих 4-х очных встречах на «Олд Траффорд», то «красные дьяволы» выиграли только однажды.





Предположим, что поединок Манчестер Юнайтед и Вест Хэма окажется довольно равным и исход встречи решит ошибка одних или других, то есть, кто-то победит минимально, например, 2:1. С учетом такого прогноза и выберем вариант ставки на игру.