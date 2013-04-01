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Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз на матч (13.08.2017)
Дата события: 13 августа 15:30

Ньюкасл Юнайтед примет Тоттанхэм в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги. «Сороки» один сезон отсутствовали в элите, что, несомненно, подстегнёт команду больше не вылетать, да и вряд ли это случится, так как Ньюкасл довольно сильный клуб с историей.


В стартовом туре Ньюкасл сыграет с Тоттенхэмом, который в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата. Конечно, «шпоры» являются фаворитами противостояния, но все же поединок пройдет на поле Ньюкасла, да и в начале сезона Тоттенхэм явно не пребывает в своем оптимальной форме.


Впрочем, в последнем товарищеском матче Тоттенхэму удалось обыграть финалиста Лиги Чемпионов – туринский Ювентус 2:0. Была в июне одержана виктория и над ПСЖ, причем «шпоры» смогли отличится четыре раза – 2:1. В общем, Тоттенхэм способен поймать кураж и «вынести» Ньюкасл, но если все пойдет по тому сценарию, который ожидается, то фаворит выиграет в 1 или 2 мяча.


Последняя очная встреча завершилась в пользу Ньюкасла 5:1 дома, а до этого на поле «сорок» дважды подряд побеждал Тоттенхэм, а каждая из встреч оказывалась результативной. Скорее всего, так будет и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,86 от букмекерской конторы 1хбет.
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