Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз на матч (12.08.2017)

Брайтон примет Ман Сити в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги. Это первый поединок Брайтона в элите и сразу команда сыграет с главным фаворитом в борьбе за трофей, который в последние годы выступал не столь мощно, хоть и попадал в Лигу Чемпионов.





Ман Сити усилился перед стартом нового сезона, поэтому и перспективы «горожан» на успех, по крайней мере, в чемпионате довольно высоки, как и шансы выиграть в предстоящей гостевой встрече. Брайтон, может, и мотивирован на все сто, но противостоять Ман Сити будет очень сложно, даже если хозяева изберут оборонительный стиль ведения игры, тем самым минимизировав количество голевых моментов у соперника.





Рано или поздно Ман Сити найдет способ забить Брайтону, причем, скорее всего, случится это в первой половине встречи. Да и вообще, особо-то терять в стартовых турах Брайтону нечего, а значит, дома команда постарается иногда выходить большими силами в атаку, не исключено, что команда поймает кураж, побежит забивать, тем самым оголив пространство на своей половине поля, а это против Ман Сити делать нежелательно, мягко говоря. Отличившись первым, Сити дожмет соперника, возможно, доведет дело до разгрома.