Челси – Бернли. Прогноз на матч (12.08.2017)

Челси примет Бернли в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» вступают в сезон с максимальными целями, так как, в отличие от прошлого года, команды выступит кроме внутренних турнирах в Лиге Чемпионов. Точнее, Челси сезон уже начал, в поединке за Суперкубок уступив Арсеналу, впрочем, это не должно сильно огорчить «синих».





В поединке с Бернли команде Антонио Конте не поможет Эден Азар и Виктор Мозес – основные игроки Челси прошлого сезона. Под вопросом участие в матче и новичка лондонцев Бакайоко, который получил травму колена и пока не дебютировал в официальных встречах за Челси.





Но даже без них Челси должен разбираться с Бернли – довольно скромным соперником, что-то из себя представляющим только дома, а поединок то пройдет на поле «синих». В прошлом сезоне Челси деклассировал Бернли на «Стэмфорд Бридж» 3:0, вполне такой же счет можно ожидать и сейчас, особенно если Челси уже успел набрать кондиции, близкие к оптимальным. Бернли хоть и выглядел на предсезонных сборах в товарищеских матчах очень неплохо, с Челси команде не справится, разве что уповать на надежность собственной обороны.