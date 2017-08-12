Уотфорд – Ливерпуль. Прогноз на матч (12.08.2017)

Уотфорд примет Ливерпуль в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные» подписали в межсезонье Салаха, который, несомненно, получит место в основном составе, тем более после неплохого выступления за Ливерпуль в дебютных поединках, пусть и контрольных.





Именно за счет атакующих действий Ливерпуль намерен выиграть у Уотфорда, хотя, например, в прошлом сезоне «красные», не столь здорово отыграв впереди, отличились однажды и выиграл на выезде со счетом 1:0.





Уотфорд в последних встречах межсезонья играл очень малорезультативно, но и пропускал мало. В 4-х предыдущих контрольных поединках в пассиве Уотфода всего лишь один мяч, предположим, что и против Ливерпуля команда сыграет надежно, несмотря на мотивацию и класс соперника.





Скорее всего, Ливерпуль получит серьезный отпор от Уотфорда, если и обыграл столичный клуб, то минимально, например, 1:0 или 2:1. Что касается ставки на игру, то стоит рассмотреть варианты на низкое количество забитый мячей, в том числе популярный у букмекеров» низ».