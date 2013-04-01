Рилазинген-Арлен – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (12.08.2017)

Рилазинген-Арлен примет дортмундскую Боруссию в матче 1/32 финала Кубка Германии. Конечно, никаких шансов у скромных хозяев одолеть одну из самых сильных немецких команд нет, даже если Боруссия выставит на предстоящую встречу дублирующий состав.





А так оно и произойдет, ведь совсем скоро старт Чемпионата Германии, где каждый матч очень важен и терять перед сезоном важных игроков не хочется, то есть, лишний раз рисковать своими ключевыми исполнителями Боруссия не станет. Да и многим нужен отдых после драматичного матча Суперкубка Германии, в котором представители Дортмунда уступили Баварии по пенальти, основное же время поединка завершилось вничью 2:2.





Минимум дважды отличится Боруссия и во встрече с Рилазинген-Арлен, хотя и на 4 мяча от фаворита здесь вполне можно рассчитывать, так как Дортмунд любит играть в атакующий футбол, кстати, многое позволяя и своим соперникам. Рилазинген-Арлен вполне может отличиться, особенно, если это будет гол престижа, забитый, например, в концовке встречи, ну или раньше, если исход матча решится в стартовой 45-минутке.