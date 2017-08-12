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Хемнитцер – Бавария. Прогноз на матч (12.08.2017)
Дата события: 12 августа 16:30

Хемнитцер сыграет с Баварией в матче 1/32 финала Кубка Германии. Скромному клубу из немецкой глубинке и повезло, и не повезло с другой стороны со жребием, так как соперника команде явно не пройти, зато сам факт встречи с таким клубом, а тем более домашнего поединка, несомненно, радует Хемнитцер и его болельщиков.


Накануне Бавария выиграла Суперкубок Германии, в сложнейшем матче одолев своего непримиримого соперника - дортмундскую Боруссию. Мюнхенский клуб выступил составом, который был близок к основному, но появились и новички команды на поле. С высокой долей вероятности против Хемнитцера выйдут в старте и совсем молодые игроки, но даже в таком составе Бавария обязаны обыгрывать соперника уверенно, например, с разницей в 2-3 мяча.


Хемнитцер после победы в 1-м туре Третьей немецкой Бундеслиги 1:0, стал регулярно пропускать и проиграл, например, в двух поединках из трех, в общей сложности пропустив в них 7 мячей. Скорее всего, оборона будет «трещать по швам» и против Баварии, которая в итоге отличится минимум 2 раза, на это и стоит сделать ставку.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Баварии больше 2» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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