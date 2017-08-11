Ренн – Лион. Прогноз на матч (11.08.2017)

Ренн примет Лион в матче 2-го тура французской Лиги 1. В первом поединке чемпионата Лион на своем поле деклассировал Страсбур 4:0, заявив о себе, несомненно, как о претенденте, по крайней мере, на высокие места в итоговой турнирной таблице.





Что касается Ренна, то этот клуб не имеет подобных перспектив и постарается по итогом сезона не вылететь. В первом туре команда поделила очки с Труа на выезде и такой результат нельзя отнести к неудачным, хоть Ренн и считался фаворитом поединка.





На своем поле против Лиона Ренн устроит ничья, только вот она менее вероятна, чем, например, победа Лиона, хотя на успех гостей коэффициент довольно высокий. Лион находится в хорошей форме, несмотря на начало сезона, по крайней мере, здорово команда действовала в товарищеских встречах на предсезонном сборе, да и себя здорово проявила в стартовом матче чемпионата со Страсбуром. Предположим, что обыграет Лион и Ренн, например, с разницей в 1 или 2 мяча. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант ставки на точное количество голов фаворита, которых должно оказаться в районе двух.