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Ренн – Лион. Прогноз на матч (11.08.2017)
Дата события: 11 августа 21:45

Ренн примет Лион в матче 2-го тура французской Лиги 1. В первом поединке чемпионата Лион на своем поле деклассировал Страсбур 4:0, заявив о себе, несомненно, как о претенденте, по крайней мере, на высокие места в итоговой турнирной таблице.


Что касается Ренна, то этот клуб не имеет подобных перспектив и постарается по итогом сезона не вылететь. В первом туре команда поделила очки с Труа на выезде и такой результат нельзя отнести к неудачным, хоть Ренн и считался фаворитом поединка.


На своем поле против Лиона Ренн устроит ничья, только вот она менее вероятна, чем, например, победа Лиона, хотя на успех гостей коэффициент довольно высокий. Лион находится в хорошей форме, несмотря на начало сезона, по крайней мере, здорово команда действовала в товарищеских встречах на предсезонном сборе, да и себя здорово проявила в стартовом матче чемпионата со Страсбуром. Предположим, что обыграет Лион и Ренн, например, с разницей в 1 или 2 мяча. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант ставки на точное количество голов фаворита, которых должно оказаться в районе двух.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Лиона» за высокий коэффициент 2,03 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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