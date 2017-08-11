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Ницца – Труа. Прогноз на матч (11.08.2017)
Дата события: 11 августа 20:00

Ницца примет Труа в матче 2-го тура французской Лиги 1. Бронзовый призер чемпионата пополнился Снейдером не так давно, что наверняка усилит команду. Конечно, Ницца не котируется выше, чем многие клубы Франции, в том числе, финишировавшие ниже в прошлом сезоне, но в поединке с Труа она выступит в качестве явного фаворита.


В своем стартовом матче в чемпионате Ницца на выезде проиграла Сент-Этьену 1:0, а вот Труа в первом поединке разошелся миром с Ренном 1:1, то есть, на данный момент в турнирной таблице Ницца находится ниже. Наверняка это обстоятельство не является главным для Ниццы, так как конкурента в Труа вряд ли она видит, но факт остается фактом.


Предположим, что Ницца выиграет предстоящую встречу, но победа дастся хозяевам не так легко, как хотелось бы, ведь в начале сезона Ницца не находится в оптимальной форме, как, впрочем, и любой другой коллектив, который выступит в предстоящем сезоне в еврокубках.


Многое будет зависеть от стартовых минут матча, а может и целого тайма, так как если Ницца не сумеет отличится сразу, дальше ей это будет сделать вдвойне сложнее, так как усталость скажется, а, как известно, атаковать сложнее, чем обороняться.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья во втором тайме» за высокий коэффициент 2,69 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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