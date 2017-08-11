Ницца – Труа. Прогноз на матч (11.08.2017)

Ницца примет Труа в матче 2-го тура французской Лиги 1. Бронзовый призер чемпионата пополнился Снейдером не так давно, что наверняка усилит команду. Конечно, Ницца не котируется выше, чем многие клубы Франции, в том числе, финишировавшие ниже в прошлом сезоне, но в поединке с Труа она выступит в качестве явного фаворита.





В своем стартовом матче в чемпионате Ницца на выезде проиграла Сент-Этьену 1:0, а вот Труа в первом поединке разошелся миром с Ренном 1:1, то есть, на данный момент в турнирной таблице Ницца находится ниже. Наверняка это обстоятельство не является главным для Ниццы, так как конкурента в Труа вряд ли она видит, но факт остается фактом.





Предположим, что Ницца выиграет предстоящую встречу, но победа дастся хозяевам не так легко, как хотелось бы, ведь в начале сезона Ницца не находится в оптимальной форме, как, впрочем, и любой другой коллектив, который выступит в предстоящем сезоне в еврокубках.





Многое будет зависеть от стартовых минут матча, а может и целого тайма, так как если Ницца не сумеет отличится сразу, дальше ей это будет сделать вдвойне сложнее, так как усталость скажется, а, как известно, атаковать сложнее, чем обороняться.