Эссен – Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч (11.08.2017)

Эссен примет Боруссию Менхенгладбах в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Представитель Западной региональной лиги начал сезон не слишком здорово, проиграв Вупперталлеру накануне 3:1 дома, а до этого в гостях победил очки со второй командой дортмундской Боруссии. Конечно, клуб из Менхенгладбаха, который является одним из претендентов на высокие места в первой немецкой Бундеслиге, не по зубам Эссену, даже на своем поле команда, как кажется, ничего не сможет противопоставить мощному сопернику.





Насчет форму Боруссии на текущий момент можно судить лишь по товарищеским встречах, которых команда в межсезонье провела много. Интересно, что большинство матчей с участием Боруссии завершались со счетом 2:1, а сами представители Менхенгладбаха чаще проигрывали, например, совсем недавно уступили английскому Лестеру.





Предположим, что в поединке с Эссеном будет зафиксирован совсем другой счет, скорее всего, Боруссия на выезде сумеет отличиться трижды, а вот перспективы забить у Эссена минимальны. Вариант разгромной виктории Боруссии смотрится наиболее вероятным, поэтому на него, пусть и с подстраховкой, и стоит делать ставку.