Карлсруэ – Байер. Прогноз на матч (11.08.2017)

Карлсруэ примет Байкр в матче 1/32 финала Кубка Германии. Поединки Бундеслиги начнутся уже совсем скоро, то есть, пока Байер не проводил официальных встреч, так как команда не попала в квалификацию еврокубков, да и не учувствовала в Суперкубке Германии или Европы. Но в первом же матче «фармацевты» должны побеждать по мнению букмекеров, что логично, учитывая силу Байера в сравнении с Карлсруэ.





Хозяева по предстоящей встрече выступают только в Третьей Бундеслиге, причем в стартовых 4-х турах команда уступила дважды и судя по игре команды, она вряд ли сможет побороться за выход во Вторую Бундеслигу. В Кубке у Карлсруэ также минимальные шансы добраться хотя бы до следующей стадии турнира, так как команде очень не повезло со жребием, ей достался леверкузенский Байер, который наверняка ставит перед собой цель выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне.





С 2009-го года Байер не пересекался с Карлсруэ, а в те годы команды играли практически всегда на равных, например, последний матч оказался за аутсайдерам 1:0, который к тому же выиграл на выезде. Сейчас же ситуация, при которой Карлсруэ победит вряд ли возможна.