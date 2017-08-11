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Динамо Киев – Звезда. Прогноз на матч (11.08.2017)
Дата события: 11 августа 19:00

Киевское Динамо примет Звезду в матче 5-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб вылетел не так давно из Лиги Чемпионов, в квалификации проиграв швейцарскому Янг Бойзу, теперь команде Хацкевича остается надеяться на попадание в Лигу Европы, в групповом этапе котором у Динамо наверняка будут высокие шансы выступить хорошо.


Что касается выступления динамовцев в чемпионате, то на данный момент киевляне опережают донецкий Шахтер на одно очко, единолично лидируя в турнирной таблице. В прошлом туре Динамо впервые не выиграло – ничья 0:0 с Ворсклой, впрочем, это не столь огорчило команду, как вылет из Лиги Чемпионов. Сейчас о прошлом Динамо нужно забыть и снова начать победный путь, обыграв такого скромного соперника, как Звезда.


Гости располагаются на 10-й строчке турнирной таблице, после двух ничьих в стартовых турах проиграв Ворскле и Вересу. Наверняка Звезда окажется деклассированной в Киеве, не исключено, что с разгромным счетом, хотя за 3 гола киевляне ни разу не громили соперника, а три поединка было проведено. Предположим, что сейчас Динамо окажется сильнее в 2-3 мяча, на это и стоит сделать ставку.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа киевского Динамо с форой -2» за коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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