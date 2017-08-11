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Арсенал – Лестер. Прогноз на матч (11.08.2017)
Дата события: 11 августа 21:45

Арсенал примет Лестер в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги. Накануне лондонцы выиграли в поединке за Суперкубок Англии у Челси, причем добились успеха в серии пенальти, а не проиграли в оснвоное время благодаря голу на последних минутах основного времени.


Вообще, как кажется, Арсенал готов к сезону, вот только некоторые проблемы все же есть у «канониров», например, в поединке с Лестером не сыграют Коклен, Озил и Санчес, а это три основных полузащитника, хотя чилийца можно отнести и к форвардам.


У Лестера не сыграют Хут, Дринкуотер и Слимани, но, например, алжирца есть кем заменить – тем же Ихеаначо, который поменял прописку Манчестера на Лестер. Да и вообще, сейчас говорить рано кто же появится на поле, возможно, все вышеперечисленные игроки окажутся в заявке и помогут все-таки своим командам.


Арсенал сыграет дома, не удивительно, что именно лондонцы считаются явными фаворитами матча. В прошлом сезоне на своем поле Арсенал оказался сильнее минимально (1:0), а поединок в Лестере был ничейным (0:0). Предположим, что предстоящий матч будет результативнее прошлых и в нем как минимум на 2 гола стоит рассчитывать.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Арсенала больше 1,5» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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