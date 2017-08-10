Ахмат – Краснодар. Прогноз на матч (10.08.2017)

Ахмат примет Краснодар в матче 5-гшо тура российской Премьер-Лиги. Накануне грозненский клуб проиграл впервые в сезоне, на выезде уступив Уфе. Тем самым Ахмат сохранил за собой место в тройке, но позволил к себе приблизиться соперникам, в том числе Краснодару.





В случае победы в предстоящей встрече, Краснодар обгонит Ахмат как по очкам, так и по разнице мячей, впрочем, букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, да и ничья здесь более вероятна, как кажется, чем виктория одного из коллективов.





В прошлом сезоне тогда еще Терек на своем поле оказался сильнее Краснодара 2:1, тем самым взяв реванш за гостевое поражение 4:0. Понятно, что дома Ахмат, скорее всего, в любой ситуации сыграет лучше, чем на выезде, а значит, если и проиграет команда в предстоящем матче, то разве что минимально.





Прогноз – поединок не окажется уж очень результативным, хотя на три забитых мяча стоит рассчитывать, как и на итоговый счет 2:1. Свое предпочтение все же отдадим Краснодару, с учетом этого и ставка.