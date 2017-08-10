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Бьюри – Сандерленд. Прогноз на матч (10.08.2017)
Дата события: 10 августа 21:45

Бьюри примет Сандерленд в матче 1/64 финала Кубка Carabao. Представители Лиги 1 по понятным причинам не считаются фаворитами домашней встречи, тем более Сандерленду команда не так давно уже проигрывала. Случилось это в июле 2017-го – в контрольном матче Сандерленд победил 3:2.


«Черные коты» вылетели из Премьер-Лиги, но, конечно, имеют все шансы возвратиться в элиту, не терять бы очков на своем поле, как это случилось в стартовом туре Чемпионшипа. А вот Бьюри начал сезон успешно – скромный коллектив одолел Уоллсол 1:0.


Предположим, что с Сандерлендом мотивированный Бьюри не справится, хотя игра должна получиться равное. Скорее всего, хозяева предпримут попытку завладеть инициативой в стартовой 45-минутке, вот только на протяжении долгого времени действовать с преимуществом у Бьюри не получится.


Прогноз – Бьюри забьет хотя бы однажды в ворота Сандерленда, но и «черные коты» сумеют отличится, с учетом этого и ставка на игру. За более высокий коэффициент можно выбрать исход на «победу Сандерденда», но все же подстрахуемся.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,84 от букмекерской конторы 1хбет.
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