Бьюри – Сандерленд. Прогноз на матч (10.08.2017)

Бьюри примет Сандерленд в матче 1/64 финала Кубка Carabao. Представители Лиги 1 по понятным причинам не считаются фаворитами домашней встречи, тем более Сандерленду команда не так давно уже проигрывала. Случилось это в июле 2017-го – в контрольном матче Сандерленд победил 3:2.





«Черные коты» вылетели из Премьер-Лиги, но, конечно, имеют все шансы возвратиться в элиту, не терять бы очков на своем поле, как это случилось в стартовом туре Чемпионшипа. А вот Бьюри начал сезон успешно – скромный коллектив одолел Уоллсол 1:0.





Предположим, что с Сандерлендом мотивированный Бьюри не справится, хотя игра должна получиться равное. Скорее всего, хозяева предпримут попытку завладеть инициативой в стартовой 45-минутке, вот только на протяжении долгого времени действовать с преимуществом у Бьюри не получится.





Прогноз – Бьюри забьет хотя бы однажды в ворота Сандерленда, но и «черные коты» сумеют отличится, с учетом этого и ставка на игру. За более высокий коэффициент можно выбрать исход на «победу Сандерденда», но все же подстрахуемся.