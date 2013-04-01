Палмейрас – Барселона Гуаякиль. Прогноз на матч (10.08.2017)

Палмейрас примет клуб Барселона Гуаякиль в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Это ответная встреча, первый же поединок завершился минимальной викторий эквадорской команды 1:0. Такой результат, конечно, повышает шансы Барселоны на выход в следующую стадию турнира, но все равно они по-прежнему высоки, и даже может быть выше у бразильцев.





Палмейрасу на своем поле необходимо выиграть, при этом даже виктория 2:1 не устроит хозяев. Следовательно, команде нужно думать не только об атаке, но и об обороне, очень сложно будет сыграть и впереди и сзади мощно.





Но все же Палмейрас демонстрировал класс не раз, да и в Чемпионате Бразилии, даже несмотря на поражение в прошлом туре от Атлетико Паранаэнсе, команды выглядит здорово, на данный момент занимая высокое 4-е место. Скорее всего, Палмейрас добьется успеха во встрече с Барселоной Гуаякиль, а сам матч не порадует обилием голевых моментов и забитых мячей, так как Барселона долгое время будет действовать сугубо от обороны. Прогноз – виктория Палмейраса 1:0 и последующие два тайма по 15 минут.