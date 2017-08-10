Гремио – Годой Крус. Прогноз на матч (10.08.2017)

Гремио примет Годой Крус в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильский клуб на выезде победил со счетом 1:0, что значительно повысило шансы команды пробиться в четвертьфинал турнира. Дома Гремио достаточно не проиграть, чтобы стать победителем противостояния, но здесь скорее бразильцы выиграют, чем потерпят неудачу.





Гремио находится в хорошей и даже, можно сказать, отличной форме, занимая высокое место в бразильской Серии А, да и уверенно выиграв в своем квартете на групповой стадии, то есть, заняв первое место. Годой Крус явно не тот соперник, который сможет что-либо противопоставить гранду бразильского футбола, тем более в ситуации, когда нужно побеждать на выезде.





Предположим, что встреча не окажется слишком результативной, так как Гремио сыграет понадежнее, возможно, от обороны. Прагматичный стиль ведения игры Гремио предполагает низкое количество голевых моментов, особенно до перерыва. Годой Крус способен забить, но скорее это произойдет после перерыва, а единственный мяч от гостей окажется голом престижа, например.