Канзас Сити – Сан-Хосе. Прогноз на матч (10.08.2017)

Канзас Сити примет Сан-Хосе в полуфинальном матче Кубка США. Фаворитом противостояния является Канзас Сити, который в последних 4-х очных встречах выиграл трижды, а предыдущий поединок команда завершился нулевой ничьей.





Конечно, на своем поле у Канзаса больше шансов добиться успеха, но Сан-Хосе сбрасывать со счетов нельзя, так как клуб победил в рамках МЛС дважды подряд, что позволило команде добраться до зоны плей-офф в Западной конференции.





Канзас Сити, в свою очередь, проводит отличный сезон, который, впрочем, пока не закончен, а значит, команда может потерять лидерство на Западе, тем более и преимущество Канзаса Сити на Хьюстоном, Далласом, Сиэтлом и Портлендом составляет всего три очка.





Задачей минимум для Канзаса в текущем сезоне станет удачное выступление в плей-офф, ну и в Кубке США. Обыграв дома Сан-Хосе, Канзас Сити с одной задачей справится, хоть и хочется, несомненно, выиграть трофей. Предположим, что минимально, но Канзас Сити окажется сильнее, не факт, кстати, что это произойдет в основное время встречи.