22:25 (+3) 08 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Канзас Сити – Сан-Хосе. Прогноз на матч (10.08.2017)
Дата события: 10 августа 03:30

Канзас Сити примет Сан-Хосе в полуфинальном матче Кубка США. Фаворитом противостояния является Канзас Сити, который в последних 4-х очных встречах выиграл трижды, а предыдущий поединок команда завершился нулевой ничьей.


Конечно, на своем поле у Канзаса больше шансов добиться успеха, но Сан-Хосе сбрасывать со счетов нельзя, так как клуб победил в рамках МЛС дважды подряд, что позволило команде добраться до зоны плей-офф в Западной конференции.


Канзас Сити, в свою очередь, проводит отличный сезон, который, впрочем, пока не закончен, а значит, команда может потерять лидерство на Западе, тем более и преимущество Канзаса Сити на Хьюстоном, Далласом, Сиэтлом и Портлендом составляет всего три очка.


Задачей минимум для Канзаса в текущем сезоне станет удачное выступление в плей-офф, ну и в Кубке США. Обыграв дома Сан-Хосе, Канзас Сити с одной задачей справится, хоть и хочется, несомненно, выиграть трофей. Предположим, что минимально, но Канзас Сити окажется сильнее, не факт, кстати, что это произойдет в основное время встречи.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Канзас Сити в основное время с разницей в 1 мяч или ничья» за высокий коэффициент 1,89 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100