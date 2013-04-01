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Рубин – Локомотив Москва. Прогноз на матч (09.08.2017)
Дата события: 09 августа 20:00

Рубин примет московский Локомотив в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» после поражения в поединке за Суперкубок России обыгрывать одни за одним соперников в чемпионате – на данный момент в активе Локомотива четыре победы подряд и промежуточная вторая позиция, причём москвичи только по дополнительным показателям уступают лидерство Зениту.


Именно питерцы являются фаворитами в борьбе за чемпионство, а Локомотив как раз-таки имеет одинаковые шансы на трофей по оценкам букмекеров со Спартаком. Конечно, свой статус фаворита почти в каждой встречи Локомотив должен подтверждать, например, не проиграв в предстоящем матче Рубину.


Казанский клуб заметно усилился перед новым сезоном, но не сразу команда в него вкатилась уступив в стартовых турах Краснодару и Зениту с одинаковым счетом 2:1. А дальше последовали победы 2:1 над тульским Арсеналом и ЦСКА, то есть, на данный момент у Рубина нулевая разница забитых и пропущенных мячей и, несомненно, улучшенное настроение, вера в свои силы.


По этим причинам Рубин должен начать поединок активно, скорее всего, именно казанский клуб на своем поле откроет счет, например, отличившись в концовке первого тайма.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «индивидуальный тотал голов Рубина больше 1» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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