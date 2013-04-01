Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (08.08.2017)

Реал Мадрид сыграет с Манчестер Юнайтед в матче за Суперкубок Европы. Поединок пройдет на нейтральной территории, а именно в македонском Скопье, то есть, ни одна из команд не будет иметь преимущества своего поля.





Как победитель Лиги Чемпионов, Реал Мадрид по праву считается фаворитом матча, впрочем, Манчестер Юнайтед под руководством бывшего наставника «сливочных» Жозе Моуриньо не знает авторитетов, что «красные дьяволы» доказали не так давно в контрольном поединке с «королевским клубом», обыграв того в серии послематчевых пенальти.





Возможно, дойдет до них и в предстоящей встрече, хотя более реальное развитие событий – испанский гранд победит в один мяч, а сама встреча окажется результативной. Манчестер Юнайтед отлично выглядит на предсезонных сборах, а значит, команде просто незачем действовать против Реала от обороны, тем более и трофей, выигранный в начале сезона не так важен, как в его конце. Сейчас же можно сыграть в свое удовольствие, ну или хотя бы в открытый, зрелищный футбол против такого серьезного соперника, как мадридский Реал.