Валансьен – Сошо. Прогноз на матч (08.08.2017)

Валансьен примет Сошо в матче 1/64 финала Кубка Франции. Победитель этой встречи получит путевку в 1/32 финала, следовательно, проигравший коллектив вылетит из турнира, в котором только начал свой путь.





Явного предпочтения букмекеры не отдают ни одной из команд, тем более что и Валансьен, и Сошо представляют один и тот же дивизион – Лигу 2. Последний раз друг с другом команды пересекались в январе этого года на поле Валансьена – тогда хозяева выиграли, но не без проблем – 2:1.





Сейчас Сошо котируется в чемпионате выше и есть все предпосылки считать, что команда главный претендент на выход в Лигу 1, ну или, по крайней мере, один из фаворитов. Многое зависит от начала сезона, а Сошо уже успел потерять очки, в прошлом туре в гостях поделив их с клубом Кевийи Руан. Валансьен, в свою очередь, сначала разошелся миром с Газелек Аяччо 1:1, а затем обыграл Шатору, то есть, у команд на данный момент равное количество набранных очков. С высокой долей вероятности вничью завершится кубковая встреча соперников, например, 1:1.