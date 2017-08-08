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Валансьен – Сошо. Прогноз на матч (08.08.2017)
Дата события: 08 августа 21:00

Валансьен примет Сошо в матче 1/64 финала Кубка Франции. Победитель этой встречи получит путевку в 1/32 финала, следовательно, проигравший коллектив вылетит из турнира, в котором только начал свой путь.


Явного предпочтения букмекеры не отдают ни одной из команд, тем более что и Валансьен, и Сошо представляют один и тот же дивизион – Лигу 2. Последний раз друг с другом команды пересекались в январе этого года на поле Валансьена – тогда хозяева выиграли, но не без проблем – 2:1.


Сейчас Сошо котируется в чемпионате выше и есть все предпосылки считать, что команда главный претендент на выход в Лигу 1, ну или, по крайней мере, один из фаворитов. Многое зависит от начала сезона, а Сошо уже успел потерять очки, в прошлом туре в гостях поделив их с клубом Кевийи Руан. Валансьен, в свою очередь, сначала разошелся миром с Газелек Аяччо 1:1, а затем обыграл Шатору, то есть, у команд на данный момент равное количество набранных очков. С высокой долей вероятности вничью завершится кубковая встреча соперников, например, 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья в основное время» за высокий коэффициент 3,25 от букмекерской конторы 1хбет.
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