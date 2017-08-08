Лаваль – Лорьян. Прогноз на матч (08.08.2017)

Лаваль примет Лорьян в матче 1/64 финала Кубка Франции. Жребий свел команды на ранней стадии турнира, что, конечно же, не устроило обе стороны, так как и Лаваль, и Лорьян котируются сравнительно высоко и должны по логике быть в топ-32 лучших.





Но одна команда покинет состязания, практически не начав его, точнее проведя единственный поединок. В нем букмекеры в качестве фаворита выделяют Лорьян, который успел стартовать в Лиге 2, сыграв дважды вничью. А вот Лаваль, вылетев из Лиги 2, имеет высокие шансы туда возвратиться, а в стартовом матче нового турнира команда на выезде оказалась сильнее клуба Конкарно 1:0.





Предположим, что особо результативной не получится и предстоящая игра, так как Лаваль сделает ставку на оборонительные действия, надежность которых может обеспечить команде положительный результат в итоге.





Скорее всего, стартовая 45-минутка предстоящего матча не подарит голов, а после перерыва единственный мяч решит судьбу противостояния, скорее всего, в пользу Лорьяна. Прогноз – виктория гостей 1:0, в крайнем случае, ничья 0:0 или 1:1.