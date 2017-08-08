Селтик – Килмарнок. Прогноз на матч (08.08.2017)

Селтик примет Килмарнок в матче 1/8 финала Кубка Бетфред. Конечно, турнир не самый значимый, особенно для гранда шотландского футбола, но победить в нем какую-никакую, но мотивацию Селтик имеет, а учитывая класс команды, она является фаворитом соревнования.





Понятно, что на своем поле Селтик считается фаворитом, хотя и на выезде на победу Селтика коэффициенты были бы ниже. Вопрос лишь в том, насколько фаворит настроен не только обыграть соперника, а деклассировать Килмарнок, например, разгромить его.





Предположим, что такой настрой у Селтика есть, ведь сезон команда начала здорово и вряд ли хотела бы сбавлять обороты. Накануне в стартовавшем Чемпионате Шотландии Селтик деклассировал Хартс 4:1, последняя же встреча против Килмарнока состоялась в апреле 2017-го года и тогда был зафиксирован счет на поле Селтика 3:1 в пользу хозяев.





Прогноз – Селтик выиграет у Килмарнока снова, причем окажется сильнее как в стартовой 45-митунке, так и после перерыва. В итоге преимущество Селтика должно составить минимум 2 мяча.