Амкар – Уфа. Прогноз на матч (08.08.2017)

Амкар примет Уфу в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Пермский клуб занимает на данный момент последнюю строчку турнирной таблицы, до этого проиграв абсолютно во всех поединках чемпионата, причем ни разу не отличившись.





Что касается Уфы, то команда выиграла в двух матчах из четырех, благодаря чему располагается в верхней части турнирной таблицы. Вот только в очередной раз выиграть Уфе будет тяжело, ведь его соперник сыграет дома, к тому же Амкар имеет запредельную мотивацию после такого то начала.





Наверняка Амкар сделает акцент на мощный старт поединка, постарается целиком и полностью завладеть инициативой и не дать сопернику даже шансов забить до перерыва. Вот только вряд ли подобное выполнимо – Уфа зачастую была против Амкара результативна, например, отличившись в прошлых двух очных встречах, предположим, что создаст несколько голевых моментов Уфа и сейчас.





Прогноз – в стартовой 45-минутке матча Амкара с Уфой будет забит хотя бы один мяч, не исключено, что первый тайм вовсе окажется результативнее второго.