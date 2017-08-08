01:26 (+3) 07 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Амкар – Уфа. Прогноз на матч (08.08.2017)
Дата события: 08 августа 17:30

Амкар примет Уфу в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Пермский клуб занимает на данный момент последнюю строчку турнирной таблицы, до этого проиграв абсолютно во всех поединках чемпионата, причем ни разу не отличившись.


Что касается Уфы, то команда выиграла в двух матчах из четырех, благодаря чему располагается в верхней части турнирной таблицы. Вот только в очередной раз выиграть Уфе будет тяжело, ведь его соперник сыграет дома, к тому же Амкар имеет запредельную мотивацию после такого то начала.


Наверняка Амкар сделает акцент на мощный старт поединка, постарается целиком и полностью завладеть инициативой и не дать сопернику даже шансов забить до перерыва. Вот только вряд ли подобное выполнимо – Уфа зачастую была против Амкара результативна, например, отличившись в прошлых двух очных встречах, предположим, что создаст несколько голевых моментов Уфа и сейчас.


Прогноз – в стартовой 45-минутке матча Амкара с Уфой будет забит хотя бы один мяч, не исключено, что первый тайм вовсе окажется результативнее второго.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 0,5» за коэффициент 1,72 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100