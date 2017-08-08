СКА-Хабаровск – Анжи. Прогноз на матч (08.08.2017)

СКА-Хабаровск примет Анжи Махачкала в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Во всех 4-х поединках чемпионата до этого хабаровский клуб проиграл, не отличившись ни разу, но, несмотря на это, СКА располагается не на последней строчке в турнирной таблице, а занимает 15-е место. Анжи также начал сезон неудачно, впрочем, у представителей Махачкалы есть в активе одна победа и два забитых мяча.





Впервые СКА-Хабаровск выступит в рамках Премьер-Лиги в качестве фаворита, хотя и не такого явного, чтобы безрассудно отдавать предпочтение хозяевам. Анжи более опытная команда, которая с 2008-го года ни разу не уступила хабаровскому коллективу, хотя за 9 лет между соперниками было сыграно 4 поединка, все в ФНЛ.





Предположим, что Анжи снова даст настоящий бой СКА-Хабаровску, и если не обыграет того, то хотя бы на ничью дагестанцы точно рассчитывают. Скорее всего, команды разойдутся миром как минимум в одном из таймов, на это и стоит сделать ставку, если не хочется уж очень рисковать. Еще один вариант – «низ» во встрече, так как вряд ли команды сыграют в открытый футбол.