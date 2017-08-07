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Астана – Ордабасы. Прогноз на матч (07.08.2017)
Дата события: 07 августа 14:30

Астана примет Ордабасы в матче 22-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Хозяева по предстоящему поединку имеют феноменальную победную серию в чемпионате, за счет чего и является явным фаворитом встречи с Ордабасы, который занимает третье место в турнирной таблице.


Ордабасы менее результативен, чем Астана, но за счет надежности своей обороны команда способна в гостевом для себя матче добиться положительного результата, то есть, хотя бы ничьи. В прошлом очном поединке Ордабасы и вовсе разгромил Астану 3:0, но тогда команда принимала гранда, а сейчас отправится к нему в гости, а Астана наверняка попытается взять уверенный реванш.


Предположим, что мотивированная Астана завладеет преимуществом со стартовых минут матча и уже до 20-й минуты откроет счет. Скорее всего, в итоге Астана забьет 2-3 мяча, чего с высокой долей вероятности хватит для победы. В качестве ставки можно рассмотреть и другие варианты, например, «верх» в поединке будет пробит или победа Астаны в обоих таймах, но все же лучше подстраховаться, особенно, если брать исход для экспресса.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Астаны» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Париматч.
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