Арарат – Сатурн. Прогноз на матч (07.08.2017)

Арарат примет Сатурн в финальном матче квалификации Кубка России. Обе команды представляют Второй российский дивизион, но, несмотря на это, клубы весьма известные, к тому же за Арарат, например, выступают «звезды», никак иначе.





В прошлом туре чемпионата Сатурн принимал Арарат на своем поле и проиграл сопернику. Кстати, за гостей отличился Роман Павлюченко и Марат Измайлов, которые, как и еще несколько именитых игроков, примут участие и в кубковой встрече.





Во многом по этой причине, как и, в принципе, статуса хозяев, Арарат является фаворитом противостояния, будет довольно странно, если команда в принципиальном сражении уступит. Лишь в одном случае виктория Сатурна возможна – подмосковная команды отыграет надежно в обороне, переведет поединок в овертайм, а потом и в серию пенальти, где окажется удачливее.





Предположим, что матч не порадует обилием забитых мячей, то есть, вряд ли «верх» здесь будет пробит. Особенно низкие шансы сыграть результативно у Сатурна, который наверняка изберет оборонительную тактику и не отличится в первой тайме минимум.