Нафтан – Динамо Минск. Прогноз на матч (07.08.2017)

Нафтан сыграет минским Динамо в матче 17-го тура белорусской Высшей лиги. Столичный клуб является явным фаворитом поединка, ведь динамовцы намного выше Нафтана располагаются в турнирной таблице чемпионата, а именно занимают 3-ю строчку, на 5 очков отставая от лидера.





Нафтан успел проиграть в 16-ти встречах 12 раз, а с учетом снятия 5-ти пунктов с команды, дела у нее обстоят очень плохо. Нафтан расположился на последней позиции, имея в своем активе три бала, чего, конечно, явно недостаточно, чтобы хотя бы представители зоны выживания чувствовали конкуренцию.





В предыдущих двух очных поединках Нафтан проигрывал минчанам на выезде, вряд ли исход встречи будет другим, если Динамо не выступит в качестве хозяев. Предположим, что динамовцы в любом случае завладеют ощутимым преимуществом, которое позволит еще в стартовой 45-минутке отличиться команде.





Скорее всего, именно в первом тайме решится исход противостояния в пользу Динамо, тем более, пропустив, Нафтану будет очень сложно и даже, предположим, невозможно отыграться.