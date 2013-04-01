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Санкт-Паули – Динамо Дрезден. Прогноз на матч (07.08.2017)
Дата события: 07 августа 21:30

Санкт-Паули примет Динамо Дрезден в матче 2-го тура Второй немецкой Бундеслиги. Для динамовцев поединок прошлого тура был последним и в нем команда обыграла на своем поле Дуйсбург 1:0. А вот Санкт-Паули провел еще встречу со Сток Сити, контрольную встречу, победив со счетом 4:2 английский клуб. Что касается матча в чемпионате, то и там Санкт-Паули выиграл – 1:0 у Бохума.


То есть, на данный момент команды набрали равное количество очков, что предполагает принципиальность предстоящей встречи. Не совсем понятно кому же отдавать предпочтение и кто более мотивирован, но букмекеры в качестве фаворита выделяют Санкт-Паули, ведь тот сыграет дома.


Предположим, что именно Санкт-Паули будет владеть ощутимым преимуществом в стартовые минуты встречи, а забьют хозяева ближе к перерыву, например, уже после 30-й минуты. Вообще, матч должен оказаться довольно результативным, хотя ранее, будь то даже поединки прошлого сезона, соперники не радовали обилием забитых мячей. Прогноз – «верх» здесь Санкт-Паули с Динамо пробьют, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,06 от букмекерской конторы 1хбет.
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