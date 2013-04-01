Понте-Прета – Васко да Гама. Прогноз на матч (07.08.2017)

Понте-Прета примет Васко да Гама в матче 19-го тура бразильской Серии А. Хозяева являются фаворитами поединка, несмотря на то, что они в турнирной таблице чемпионата находятся ниже своего соперника, а именно занимают 15-ю строчку.





Впрочем, в предыдущих трех матчах Понте-Прета выиграла дважды, деклассировав Коритибу 4:0 и обыграв Атлетико Паранаэнсе 2:0. Что касается Васко да Гама, то команда Крузейро и тому же Атлетико Паранаэнсе уступила с сухим счетом, оттого и невысокие шансы у команды оказаться победителем противостояния с мотивированным клубом Понте-Прета.





Предположим, что Понте-Прета сделает акцент на мощное начало, ведь тот коллектив, который откроет счет, получит более весомое преимущество, чем, например, было бы в поединке других соперников. Скорее всего, сама встреча не порадует особой результативностью, хотя на два-три мяча можно рассчитывать, особенно если Понте-Прета, отличившись, не сядет в обороне и не отдаст инициативу Васко да Гаме. Прогноз – ничья 1:1 либо же минимальная виктория хозяев 2:1.