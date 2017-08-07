Аваи – Сантос. Прогноз на матч (07.08.2017)

Аваи примет Сантос в матче 19-го тура бразильской Серии А. Команды располагаются в разный частях турнирной таблицы чемпионата, оттого и предпочтение букмекеры отдают не как обычно хозяевам, а гостям.





Сантос в последнее время выглядит очень здорово, занимая третью строчку вслед за Гремио и Коринтиансом. Аваи же третий с конца, то есть команда может вылететь по итогам сезона, особенно, если будет продолжать в том же духе, что и в предыдущих двух встречах. Аваи проиграл Палмейрасу, а потом Атлетико Паранаэнсе, причем в сумме команда пропустила семь мячей, не отличившись ни разу.





Предположим, что Сантос без проблем разберется с Аваи, например, с той же разницей в счете, какая была зафиксирована два года назад – в 2015-м Сантос дома разгромил Аваи 5:2. Скорее всего, на выезде 5 мячей Сантосу не под силу забить сопернику, но три гола вполне возможно, как и итоговый успех Сантоса со счетом 3:0. Ставку все же стоит делать с подстраховкой, выбрав самый популярный вариант, который предлагают букмекерские конторы.