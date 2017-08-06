Краснодар – Урал. Прогноз на матч (06.08.2017)

Краснодар примет Урал в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. После двух побед в стартовых турах, краснодарцы уступили московскому Спартаку в гостях 2:0, тем самым покинув группу лидеров, которая сейчас состоит из Зенита, Локомотива и грозненского Ахмата.





Впрочем, краснодарцам по силам вернуться в топ-4, например, причем это возможно даже в случае виктории над Уралом. Клуб из Екатеринбурга типичный середняк чемпионата, который с высокой долей вероятности по итогам сезона окажется в нижней половине турнирной таблицы, а может и вовсе будет бороться за выживание.





Против Краснодара на выезде у Урала нет особых шансов выиграть, да и за ничью команда не зацепиться, если Краснодар сумеет выйти вперед еще в стартовой 45-минутке. Именно в первом тайме Краснодар постарается отличиться, сыграв мощно в атаке, и даже несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Смолова у хозяев отличные шансы достичь цели – выиграть первый тайм, а в итоге и матч. Прогноз – Краснодар победит с разницей в 2 мяча, как минимум один гол отправив в сетку ворот соперника до перерыва.