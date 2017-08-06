Зенит – Спартак Москва. Прогноз на матч (06.08.2017)

Питерский Зенит примет московский Спартак в центральном матче 4-го тура Чемпионата России. В прошлом сезоне «красно-белые» после долгого перерыва стали победителями турнира, несмотря на то, что Зенит котировался изначально выше в чемпионской гонке.





Подобная ситуация и сейчас, с той лишь разницей, что питерцы отлично начали сезон, под руководством Манчини выиграв во всех трех встречах чемпионата на данный момент. Зенит не единоличный лидер, но по дополнительным показателям именно представитель Санкт-Петербурга находится на первом месте, опережая, например, московский Спартак уже на 4 пункта.





Конечно, а предстоящем поединке Зенит устроит только победа, так как команда считает спартаковцев своими конкурентами, а дома нужно таких соперников обыгрывать. Предположим, что Зенит окажется победителем противостояния, но многое зависит от качества реализации моментов. Зенит много создает, но не всегда получается доводить атаки до удачного завершения, впрочем, даже двух мячей, как кажется, хватит Зениту для победы над Спартаком.