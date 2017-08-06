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ЦСКА – Рубин. Прогноз на матч (06.08.2017)
Дата события: 06 августа 17:30

ЦСКА примет Рубин в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» в квалификации Лиги Чемпионов прошли АЕК, так и не пропустив в двух встречах от греков, но не лучшим образом команда пока действует в обороне в поединка чемпионата – 4 гола в пассиве.


Несмотря на это ЦСКА на данный момент находится в лидирующей группе, отставая от питерского Зенита, который на первом месте, на три очка. Дома «армейцы» обязаны побеждать Рубин, если команда имеет чемпионские амбиции, и кажется, что это очень даже реально, так как казанский клуб пока не впечатляет, хоть Рубин и выиграл в прошлом туре.


Команда оказалась сильнее тульского Арсенала на своем поле со счетом 2:1, то есть, такой результат нельзя относить к заслугам Рубина, вряд ли могло произойти по-другому. А вот даже ничья с ЦСКА устроит Рубин более чем и команда наверняка будет котироваться выше в следующих мачтах.


Сейчас же букмекеры явное предпочтение отдают ЦСКА, тем более в последнее время «армейцы» не проигрывали Рубину, а поединки, кстати, не оказывались результативными. Например, в мае 2017-го года в Казани ЦСКА выиграл 2:0, а в ноябре прошлого года соперники разошлись миром 0:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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