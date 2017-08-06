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Арсенал – Челси. Прогноз на матч (06.08.2017)
Дата события: 06 августа 16:00

Лондонское дерби откроет сезон в Англии – Арсенал и Челси сойдутся в матче за Суперкубок. «Аристократы» неплохо усилились, но и потеряли, например, Терри и Матича, то есть, на поединок против «канониров» выйдет не тот состав, что был в прошлом сезоне.


Впрочем, Арсенал в трех очных встречах прошлого сезона выиграл дважды, в том числе в финале Кубка ФА с счетом 2:1. Несколько недель назад Челси с Арсеналом сошлись в товарищеском матче и «синие» деклассировали принципиального соперника 3:0.


Кстати, после той виктории Челси больше не побеждал, более того, уступил как Баварии 3:2, так и Интеру 2:1. Что касается Арсенала, то подопечные Арсена Венгера разгромили Бенфику 5:2, а накануне проиграли Севилье 2:1.


Результативным наверняка окажется и предстоящий матч, в котором букмекеры предпочтение отдают Челси. Скорее всего, именно «аристократы» будут владеть инициативой, но не весь поединок, так как и Арсенал любит владеть мячом, а делать это у него всегда отлично получалось. Прогноз – обе команды смогут забить, такой вариант и выберем основным для ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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