Ворскла – Динамо Киев. Прогноз на матч (06.08.2017)

Полтавская Ворскла примет киевское Динамо в матче 4-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб выиграл во всех трех поединках турнира, за счете чего единолично лидирует, но динамовцы успели проиграть во встрече за Суперкубок страны, а накануне вылетели из Лиги Чемпионов, уступив Янг Бойзу.





То есть, хорошим начало сезона для Динамо назвать нельзя, а вот Ворскла довольно стабильна пока. Да, команда разгромно проиграла в стартовом туре донецкому Шахтеру 3:0, зато потом оказалась сильнее Зирки и Карпат, благодаря чему Ворскла занимает на данный момент 4-е место.





Конечно, Динамо фаворит поединка с Ворсклой, но важно учитывать место проведения встречи и форму киевлян. Да и в очных матчах Динамо не всегда оказывалось сильнее Ворсклы, например, в декабре прошлого года в Полтаве был зафиксирован счет 2:2.





Предположим, что обе команды смогут отличиться в предстоящей встрече, то есть, поединок с высокой долей вероятности окажется результативной. Скорее всего, «верх» здесь Ворскла и Динамо пробьют, не исключено, что будет повторен результат прошлого матча.