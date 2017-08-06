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Ворскла – Динамо Киев. Прогноз на матч (06.08.2017)
Дата события: 06 августа 19:30

Полтавская Ворскла примет киевское Динамо в матче 4-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб выиграл во всех трех поединках турнира, за счете чего единолично лидирует, но динамовцы успели проиграть во встрече за Суперкубок страны, а накануне вылетели из Лиги Чемпионов, уступив Янг Бойзу.


То есть, хорошим начало сезона для Динамо назвать нельзя, а вот Ворскла довольно стабильна пока. Да, команда разгромно проиграла в стартовом туре донецкому Шахтеру 3:0, зато потом оказалась сильнее Зирки и Карпат, благодаря чему Ворскла занимает на данный момент 4-е место.


Конечно, Динамо фаворит поединка с Ворсклой, но важно учитывать место проведения встречи и форму киевлян. Да и в очных матчах Динамо не всегда оказывалось сильнее Ворсклы, например, в декабре прошлого года в Полтаве был зафиксирован счет 2:2.


Предположим, что обе команды смогут отличиться в предстоящей встрече, то есть, поединок с высокой долей вероятности окажется результативной. Скорее всего, «верх» здесь Ворскла и Динамо пробьют, не исключено, что будет повторен результат прошлого матча.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,94 от букмекерской конторы 1хбет.
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