Нидерланды (Ж) – Дания (Ж). Прогноз на матч (06.08.2017)

Нидерланды сыграют с Данией в финальном матче женского Чемпионата Европы. Во всех без исключения поединках турнира «оранжевые» выиграли, в том числе в полуфинале деклассировали англичанок 3:0.





Что касается датчанок, то они уже однажды уступили Нидерландам – на групповой стадии «оранжевые» оказались сильнее 1:0. Сложным для сборной была и полуфинальная встреча с Австрией – только в серии пенальти Дания победила, основное же время завершилось вничью 0:0.





Предположим, что особой результативностью не порадует и предстоящий матч, особенно если одна из сборной сыграет от оборон. Скорее всего, это будет Дания, которая понимает силу соперниц и свой шанс имеют только за счет самоотдачи и правильной стратегии.





Ставки на поединок принимаются практически всеми букмекерскими конторами, но важно понимать, что в подобных турнирах коэффициенты у разных БК всегда разнятся. Выбрать нужно, конечно, наиболее высокий коэффициент, а исход на «тотал меньше 2,5» является популярным и обязательно будет у известных букмекеров.