06:54 (+3) 05 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Нидерланды (Ж) – Дания (Ж). Прогноз на матч (06.08.2017)
Дата события: 06 августа 18:00

Нидерланды сыграют с Данией в финальном матче женского Чемпионата Европы. Во всех без исключения поединках турнира «оранжевые» выиграли, в том числе в полуфинале деклассировали англичанок 3:0.


Что касается датчанок, то они уже однажды уступили Нидерландам – на групповой стадии «оранжевые» оказались сильнее 1:0. Сложным для сборной была и полуфинальная встреча с Австрией – только в серии пенальти Дания победила, основное же время завершилось вничью 0:0.


Предположим, что особой результативностью не порадует и предстоящий матч, особенно если одна из сборной сыграет от оборон. Скорее всего, это будет Дания, которая понимает силу соперниц и свой шанс имеют только за счет самоотдачи и правильной стратегии.


Ставки на поединок принимаются практически всеми букмекерскими конторами, но важно понимать, что в подобных турнирах коэффициенты у разных БК всегда разнятся. Выбрать нужно, конечно, наиболее высокий коэффициент, а исход на «тотал меньше 2,5» является популярным и обязательно будет у известных букмекеров.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100