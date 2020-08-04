Сандерленд – Дерби Каунти. Прогноз на матч (04.08.2017)

Сандерленд примет Дерби Каунти в матче 1-го тура Чемпионшипа. «Черные коты» все-таки вылетели из элиты, но команда может «пойти по стопам» Ньюкасла, который в Чемпионшипе задержался всего на один сезон.





Понятно, что Сандерленд должен котироваться высоко, хотя, например, в предстоящей встрече, несмотря на домашний статус матча, коэффициенты на викторию «черных котов» не такие уж и низкие. Дерби Каунти довольно серьезный соперник, который, впрочем, не слишком здорово действовал в товарищеских встречах не предсезонных сборах.





Последний раз Сандерленд с Дерби Каунти пересекались в 2012-м году – тогда в контрольной встрече была зафиксирована ничья 1:1, предположим, что и в предстоящем матче обе команды смогут отличиться, а сама игра не выявит сильнейшего. Скорее всего, все-таки более двух мячей соперники забить не способны, а вот ничья 1:1 станет вполне закономерной, да и устроит она обе стороны, учитывая только начинающийся сезон. Предположим, что голы будут забиты в одном из таймов, то есть другой завершится вничью 0:0.