Ноттингем Форест – Миллуол. Прогноз на матч (04.08.2017)

Ноттингем Форест примет Миллуол в матче 1-го тура второй по значимости лиги в Англии – Чемпионшипа. Команды ставят перед собой цель добраться до плей-офф турнира или даже выйти напрямую в Премьер-Лигу, но предстоит преодолеть очень длинный путь.





В предстоящей встрече Ноттингем Форест сыграет на своем поле, во многом именно поэтому букмекеры отдают предпочтение команде. Но Миллуол сбрасывать со счетов не стоит, тем более не понятно в каком состоянии сейчас находятся коллективы.





В товарищеских поединках Ноттингем Форест смотрелся здорово, только в последней встрече предсезонного сбора не сумев выиграть – ничья 1:1 с Бернли. А вот Миллуол лишь в заключительном матче победил, со счетом 3:0 деклассировав испанскую Гранаду, вылетевшую, кстати, в Сегунду не так давно.





Если опираться на эти результаты, то создается уверенность в том, что в предстоящей встрече Ноттингем Форест как минимум не проиграет, а более вероятна виктория хозяев. Чуть более двух лет назад Ноттингем Форест добился успеха в матче с Миллуолом на выезде, дома, конечно, надеяться на успех нужно тем более.