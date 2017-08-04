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Монако – Тулуза. Прогноз на матч (04.08.2017)
Дата события: 04 августа 21:45

Монако примет Тулузу в матче 1-го тура французской Лиги 1. Накануне «монегаски» в очередной раз проиграли ПСЖ в Суперкубке, впрочем, упрекнуть команду не в чем, ведь она противостояла настоящему «денежному мешку», да и просто гранду местного и европейского футбола.


В новом сезоне ПСЖ намерен побороться в Лиге Чемпионов, то есть, возможно, на чемпионат парижан снова не хватит. В прошлом футбольном году ПСЖ оказался вторым вслед за Монако, и даже несмотря на продажу некоторых ключевых исполнителей «монегаски» способны повторить свой успех и оставить ПСЖ с «серебром».


В стартовом туре Монако сыграет на своем поле и, предположим, выиграет домашнюю встречу, так как команде будет противостоять не самый серьезный соперник, которого Монако в прошлом сезоне здесь обыграл со счетом 3:1. А вот на выезде победу праздновала Тулуза, которая, кстати, оказалась сильнее с таким же результатом – 3:1.


Предположим, что и предстоящая встреча подарит обилие забитых мячей, а Монако в итоге победит с разницей в 2 или даже 3 гола. Вариант уверенной виктории фаворита и нужно выбрать в качестве основной ставки на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Монако с форой -1» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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