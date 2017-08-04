Анжи – Ростов. Прогноз на матч (04.08.2017)

Анжи сыграет с Ростовом в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. На данный момент в турнирной таблице чемпионата команды занимают не те места, на которые рассчитывали перед началом сезона, но все поправимо, тем более сейчас, когда каждая победа позволяет перепрыгивать сразу через несколько позиций.





Анжи в трех турах проиграл дважды, но единственная виктория была добыта над соперником, который не был сильнее – Амкаром. Конечно, против грандов Анжи приходится сложно, вот только Ростов к ним причислять не «поворачивается язык».





На одно очко больше у ростовчан по сравнению с дагестанским клубом, так как команда вместо двух поражений имеет в пассиве одну неудачу и ничью. С высокой долей вероятности разойдутся миром соперники в предстоящем матче, по крайней мере, букмекеры ни одному из коллективов не отдают предпочтение, следовательно, низкие коэффициенты на ничью.





Предположим, что сама игра не окажется результативной, так как в России сейчас очень жарко, особенно на ее юге, то есть, очень сложно действовать при таких условиях на максимум, а обороняться, как известно, легче, чем атаковать.



