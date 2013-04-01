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Васко да Гама – Крузейро. Прогноз на матч (04.08.2017)
Дата события: 04 августа 02:00

Васко до Гама примет Крузейро в матче 18-го тура бразильской Серии А. Команды имеют примерно равные шансы на победу в этой встрече, ведь они являются соседями в турнирной таблице чемпионата, занимая места в ее середине.


Поединки с участием Васко да Гама более результативны, очевидно, что порадует забитыми мячам и матч команды с Крузейро, если игра пойдет по сценарию хозяев. Предположим, что Васко да Гама начнет встречу более активно, завладеет инициативой, которая в итоге приведет к забитому мячу в ворота Крузейро.


Гости после пропущенного гола вряд ли продолжат действовать в стиле, что был ранее, то есть, по сопернику, ну и, понятно, другая стратегия скажется на исходе противостояния. Уже в стартовой 45-минутке здесь может быть забито несколько мячей, а после перерыва команды продолжать «гнуть свою линию», действуя в атакующем стиле, совсем позабыв про оборону.


В последней очной встрече команды разошлись на поле Крузйеро миром 2:2, предположим, что подобным образом завершится и предстоящий матч, хотя и на 5 голов, например, вполне можно рассчитывать.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,36 от букмекерской конторы 1хбет.
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