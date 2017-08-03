Ружомберок – Эвертон. Прогноз на матч (03.08.2017)

Ружомберок примет Эвертон в матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча в Ливерпуле завершилась викторией «ирисок» со счетом 1:0, что оставляет шансы на итоговый успех представителям Словакии, впрочем, они кажутся весьма призрачными, особенно, учитывая, что Ружомберок не отличился на выезде.





В предстоящем матче Эвертон вновь выступит в качестве явного фаворита, но сейчас только начало сезона и не факт, что «ириски» находятся в оптимальной форме, тем более команда наверняка держит в уме поединок первого тура английской Премьер-Лиги.





Эвертон постарается и на выезде одолеть соперника, затратив минимальные силы, то есть, следует ожидать в гостевой встрече виктории фаворита с подобный счетом, что был зафиксирован в Ливерпуле, то есть, 1:0 или 2:0. В любом случае Эвертон не должен пропустить от довольно скромного соперника, особенно, если игра будет закрытой.





Прогноз – Эвертон выиграет в первом тайме, целенаправленно сделав акцент на мощное начало встречи, точнее на вторую половину стартовой 45-минутки. Именно к перерыву Эвертон забьет свой первый и, возможно, единственный мяч, на это и ставка.