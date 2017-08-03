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Остенде – Марсель. Прогноз на матч (03.08.2017)
Дата события: 03 августа 21:45

Остенде примет Марсель в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Первая встреча получилась весьма результативной и в ней французский клуб на своем поле добился виктории со счетом 4:2.


Такой результата оставляет бельгийскому коллективу теоретические шансы на продолжение борьбы, впрочем, в предстоящем поединке Остенде предстоит выиграть у гранда французского футбола и просто более опытного еврокубкового бойца с разницей не менее двух мячей, а Остенде не является даже фаворитом матча.


Скорее здесь снова сильнее окажется Марсель, особенно, если каким-то образом команде удастся повести в счете. Предположим, что, как и в первом поединке, голов в противостоянии Остенде и Марселя будет забито много, а сама игра окажется настолько открытой, насколько это возможно.


Конечно, в таком случае «верх» соперники пробьют уже к 60-й минуте, например, в стартовой 45-минтуке будет забито не менее двух мячей (ничья 1:1 или победа Марселя 2:0 в первом тайме). С учетом такого прогноза и ставка на игру за довольно приличный коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 1,5» за коэффициент 2,25 от букмекерской конторы 1хбет.
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