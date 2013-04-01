Милан – Университатя Крайова. Прогноз на матч (03.08.2017)

Милан сыграет с клубом Университатя Крайова в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Наверняка «россо-нери» будут считаться одними из фаворитов в борьбе за трофей, о перспективах команды пробиться в групповую стадию Лиги Европы и говорить не приходится. В первом поединке Милан в гостях обыграл румынский коллектив, наверняка дома итальянцы также не столкнуться со сложностями и выиграют у Университати Крайова не менее уверенно, чем в первом матче (в нем был зафиксирован счет 1:0).





Милан усилился перед новым сезоном, но сразу начать добиваться успеха в каждой встрече, конечно, не факт, что получиться. Впрочем, Милан деклассировал Баварию в рамках Международного кубка чемпионов 4:0, а потом обыграл Университатю Крайова 1:0, то есть, удачная серия «россо-нери» продолжается.





Предположим, что, как и в прошлых поединках, Милан снова сохранит свои ворота в неприкосновенности, особенно, если хозяева не станут рисковать лишний раз, а сыграют прагматично и в большей степени от обороны. Прогноз – виктория фаворита 2:0.