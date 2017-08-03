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ПАОК – Олимпик. Прогноз на матч (03.08.2017)
Дата события: 03 августа 21:00

ПАОК примет Олимпик в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. В Украине команды разошлись неделю назад миром 1:1, что должно было устроить греческий коллектив, который не проиграл, отличившись.


На своем поле ПАОКу достаточно выиграть, впрочем, и безрезультативная ничья выведет греков в следующую стадию турнира. А, скорее всего, поединок не порадует обилием голевых моментов, особенно если ПАОК не станет настаивать на своем преимуществе, а сыграет по сопернику, контролируя ход игры и действуя прагматично.


При таком раскладе возможна минимальная виктория ПАОКа, который, как и полагается гранду, пусть и не слишком сильного в последние годы Чемпионата Греции, найдет момент для взятия ворот соперника, например, в одной из контратак.


Скорее всего, свой гол ПАОК забьет ближе к перерыву или уже во второй 45-минутке, хотя многое зависит от стратегии на игру Олимпика, наверняка нежелающего пускать все на самотек. Донецкий клуб постарается владеть инициативой и создавать моменты регулярно – иначе шансов у Олимпика пройти ПАОК нет.

Предлагаем сделать ставку на исход «в матче будет забито 2 или 3 гола» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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