Люнгбю – Краснодар. Прогноз на матч (03.08.2017)

Люнгбю примет Краснодар в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. На своем поле краснодарцы победили 2:1, но такой результат не внушает особого оптимизма фавориту противостояния, который только укрепился в таком статусе после виктории.





А все потому, что в предстоящей встрече Люнгбю достаточно выиграть со счетом 1:0, чтобы именно датчане стали победителем в этой паре. Хотя вряд ли Краснодар сыграет безрезультативно, тем более на старте сезона только в поединке с московским Спартаком в гостях команда не смогла отличиться.





Даже в гостевом матче Краснодар выступит в качестве фаворита, вот только кажется, на победу он играть не станет, а сделает акцент на надежности собственной обороны, не бросая вперед большие силы. Предположим, что, например, стартовая 45-минутка здесь не порадует обилием забитых мячей, да и после перерыва много их не будет.

Лучшей же ставкой на игру станет «низ», либо же исход, при котором Краснодар не проиграет, например, ничья по итогам основного времени. Прогноз – команды разойдутся миром 1:1.