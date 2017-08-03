11:56 (+3) 02 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Люнгбю – Краснодар. Прогноз на матч (03.08.2017)
Дата события: 03 августа 20:45

Люнгбю примет Краснодар в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. На своем поле краснодарцы победили 2:1, но такой результат не внушает особого оптимизма фавориту противостояния, который только укрепился в таком статусе после виктории.


А все потому, что в предстоящей встрече Люнгбю достаточно выиграть со счетом 1:0, чтобы именно датчане стали победителем в этой паре. Хотя вряд ли Краснодар сыграет безрезультативно, тем более на старте сезона только в поединке с московским Спартаком в гостях команда не смогла отличиться.


Даже в гостевом матче Краснодар выступит в качестве фаворита, вот только кажется, на победу он играть не станет, а сделает акцент на надежности собственной обороны, не бросая вперед большие силы. Предположим, что, например, стартовая 45-минутка здесь не порадует обилием забитых мячей, да и после перерыва много их не будет.

Лучшей же ставкой на игру станет «низ», либо же исход, при котором Краснодар не проиграет, например, ничья по итогам основного времени. Прогноз – команды разойдутся миром 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Краснодара» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100